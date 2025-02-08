ИИ Google Gemini начал сам открывать клавиатуру на Android

Оформление приложения осталось прежним: быстрый доступ к голосовому вводу, Gemini Live и меню «плюс» для дополнительных опций. История чатов, переключатель моделей и настройки по-прежнему находятся вверху.

Это небольшое, но полезное обновление экономит время, пишут СМИ. На что они тратят сэкономленное время — редакторы не уточняют. Если вы предпочитаете голосовой ввод, вы по-прежнему можете активировать его, долго нажимая кнопку питания или проведя пальцем по углу для вызова оверлея с Gemini (при включенной опции).