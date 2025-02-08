Приложения
Опубликовано 08 февраля 2025, 15:45
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ИИ Google Gemini начал сам открывать клавиатуру на Android

И это не баг
Google «упростила» работу с приложением Gemini на Android, автоматически открывая клавиатуру при запуске приложения. Теперь, если очень лениво, вы можете сразу же начать печатать свой вопрос без «лишних нажатий».
ИИ Google Gemini начал сам открывать клавиатуру на Android
© Ferra

Оформление приложения осталось прежним: быстрый доступ к голосовому вводу, Gemini Live и меню «плюс» для дополнительных опций. История чатов, переключатель моделей и настройки по-прежнему находятся вверху.

Это небольшое, но полезное обновление экономит время, пишут СМИ. На что они тратят сэкономленное время — редакторы не уточняют. Если вы предпочитаете голосовой ввод, вы по-прежнему можете активировать его, долго нажимая кнопку питания или проведя пальцем по углу для вызова оверлея с Gemini (при включенной опции).