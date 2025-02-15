ИИ Google Gemini начала запоминать, что вы ему говорили в прошлом

Обновление также позволяет попросить Gemini подвести итоги прошлых бесед или рассказать о текущих проектах. Gemini уже запоминает предпочтения пользователей, но эта новая функция позволяет сделать еще один «шаг вперед».

Пользователи могут просматривать, удалять или управлять историей своих чатов в любое время, нажав на фотографию своего профиля в приложении Gemini и выбрав «Активность Gemini».

Функция уже запущена для англоязычных пользователей в веб- и мобильном приложениях Gemini. В ближайшее время Google планирует распространить ее на другие языки.