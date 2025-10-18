ИИ Google Gemini научили лучше работать с таблицами вместо вас

Если раньше Gemini помогал объяснять формулы и исправлять ошибки в таблицах, то теперь он может выполнять многоэтапные действия по одному запросу. Например, вы можете попросить добавить новый столбец с нужной формулой, удалить или переставить строки и ячейки, а также внести массовые изменения в таблицу.

Gemini также умеет добавлять флажки, выпадающие списки, фильтры, настраивать условное форматирование и закреплять строки или столбцы. Все это делается через панель Gemini, расположенную справа в интерфейсе Google Sheets. После выполнения задания ИИ покажет, какие действия он совершил.

Новые функции уже доступны пользователям бизнес-, корпоративных и образовательных аккаунтов, а также владельцам подписок Google AI Pro и AI Ultra.