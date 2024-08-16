ИИ Google Gemini научили «рутине» Ассистента

Опубликовано 16 августа 2024, 07:30
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ИИ Google Gemini научили «рутине» АссистентаЗаранее записанные задачи
В мобильном приложении Gemini для Android появилась долгожданная функция: возможность запуска «рутин» Google Assistant. Это обновление устраняет ограничение, существовавшее с момента запуска Gemini в феврале, когда пользователи не могли запускать «рутины» или использовать ярлыки, связанные с приложением «Часы».
Благодаря новой функции пользователи теперь могут устно скомандовать «запустить название рутины», что побудит Google Assistant в Gemini выполнить заданную команду. Однако важно отметить, что в настоящее время эта функция поддерживает только голосовые команды; ввод текста для запуска «рутин» по-прежнему не поддерживается. Кроме того, не все действия совместимы с Gemini на данном этапе.
К неподдерживаемым функциям относятся планирование рутин на определенное время или место, а также использование ярлыков на главном экране. Некоторые действия также исключены, например воспроизведение музыки, радио или подкастов, а также обмен статистикой фитнеса или сна.