ИИ Google Gemini научили «рутине» Ассистента

Благодаря новой функции пользователи теперь могут устно скомандовать «запустить название рутины», что побудит Google Assistant в Gemini выполнить заданную команду. Однако важно отметить, что в настоящее время эта функция поддерживает только голосовые команды; ввод текста для запуска «рутин» по-прежнему не поддерживается. Кроме того, не все действия совместимы с Gemini на данном этапе.

К неподдерживаемым функциям относятся планирование рутин на определенное время или место, а также использование ярлыков на главном экране. Некоторые действия также исключены, например воспроизведение музыки, радио или подкастов, а также обмен статистикой фитнеса или сна.