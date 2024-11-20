ИИ Google Gemini научили запоминать ваши предпочтения

Пользователи могут просить Gemini запомнить конкретные детали, такие как диетические ограничения, языковые предпочтения или профессиональные потребности. Например, «запомни, что я вегетарианец» или «учитывай стоимость за день при планировании поездок».

Функция доступна у Gemini на сайте в разделе «Saved Info», где пользователи могут просматривать, редактировать или удалять сохранённые данные. Однако в приложениях для Android и iOS эта возможность пока недоступна.

В настоящее время функция памяти доступна только на английском языке для подписчиков Advanced.