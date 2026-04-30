Опубликовано 30 апреля 2026, 12:431 мин.
ИИ Google Gemini научился создавать файлы форматов Microsoft Word, Excel и др.Что изменилось
ИИ Google Gemini теперь умеет создавать файлы прямо по запросу пользователя. Достаточно написать, что нужно. Поддерживается широкий список форматов. Среди них — PDF, TXT, RTF и CSV.
Также можно сразу сохранить документы в Google Docs, таблицы в Google Sheets и презентации в Google Slides. Кроме того, Gemini умеет создавать файлы для Microsoft Word и Excel, а также документы в формате Markdown и LaTeX. Судя по демонстрации Google, Gemini в последнем может даже создавать схемы и диаграммы.
Функция уже начинает появляться у пользователей по всему миру, включая владельцев личных аккаунтов Workspace.