ИИ Google Gemini появится на планшетах

Ранее Gemini был доступен только на некоторых смартфонах. Код, найденный в бета-версии поисковика Google раскрыл новые строки, в которых упоминается использование Gemini на «планшете». При активации Gemini использует приложение Google Search в качестве хоста, предоставляя доступ к различным системным функциям. Среди них — контактная информация для общения, приложения-часы для управления будильниками и даже анализ содержимого экрана.

Пока Gemini находится в стадии разработки, пользователи могут столкнуться с ситуациями, когда Google Assistant будет задействован для выполнения определенных запросов. Кроме того, и Gemini, и Google Assistant могут быть активированы голосом с помощью команды «Hey Google», в зависимости от того, какой из них активен в данный момент.

Интересно, что включение Gemini не отключает Google Assistant на Pixel Tablet.

Ожидается, что Pixel Tablet станет первым планшетом, получившим официальную поддержку Gemini. Будет ли эта функция распространена на другие планшеты, например, на линейку Galaxy Tab от Samsung, пока неизвестно.