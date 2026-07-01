ИИ Google Gemini Spark получил приложение на Mac

Если, допустим, в папке «Загрузки» скопилось много документов, можно попросить Spark разложить их по нужным папкам. ИИ также может создать таблицу, например, с расходами на основе последних счетов. При этом, как пишут СМИ, Spark получает доступ только к тем файлам, которые пользователь разрешит.

Скоро появится и функция, что позволит давать задания со смартфона, а Spark будет выполнять их на Mac. Даже удаленно.

Это далеко не всё, что может ИИ-помощник. С остальными нововведениями можно ознакомиться в источнике.