ИИ Google Gemini станет полноценным помощником и заменит Ассистента с 7 июля

Опубликовано 28 июня 2025, 14:151 мин.
ИИ Google Gemini станет полноценным помощником и заменит Ассистента с 7 июляКомпания давно готовит замену
С 7 июля голосовой помощник Gemini от Google получит обновление и станет ближе к полной замене Google Assistant. Об этом говорится в письме, которое компания разослала пользователям.
Теперь Gemini сможет выполнять привычные задачи: ставить будильники и таймеры, отправлять сообщения, звонить и управлять музыкой — даже если отключена настройка «Активность приложений Gemini». Команды не будут сохраняться для обучения ИИ, но функции все равно будут работать.
Тем не менее, Google будет временно хранить данные активности в течение 72 часов — якобы для безопасности и улучшения работы сервиса. При желании, пользователи смогут отключить эту функцию и удалить данные через настройки в приложении Gemini.
С запуском этих изменений Google фактически завершает эпоху Google Assistant, который впервые появился на смартфонах Pixel в 2016 году. Новая система на базе ИИ сможет делать то же самое — и даже больше.