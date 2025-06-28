ИИ Google Gemini станет полноценным помощником и заменит Ассистента с 7 июля

Теперь Gemini сможет выполнять привычные задачи: ставить будильники и таймеры, отправлять сообщения, звонить и управлять музыкой — даже если отключена настройка «Активность приложений Gemini». Команды не будут сохраняться для обучения ИИ, но функции все равно будут работать.

Тем не менее, Google будет временно хранить данные активности в течение 72 часов — якобы для безопасности и улучшения работы сервиса. При желании, пользователи смогут отключить эту функцию и удалить данные через настройки в приложении Gemini.

С запуском этих изменений Google фактически завершает эпоху Google Assistant, который впервые появился на смартфонах Pixel в 2016 году. Новая система на базе ИИ сможет делать то же самое — и даже больше.