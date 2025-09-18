Опубликовано 18 сентября 2025, 20:001 мин.
ИИ Google Gemini возглавил App Store благодаря «Нано-банану»Nano Banana
Приложение Gemini быстро набирает популярность после запуска в августе модели Nano Banana для ИИ-редактирования изображений. Пользователи в отзывах отмечают «удобство сложных правок» и «создание реалистичных картинок». Приложение даже вышло на первые позиции глобальных рейтингов App Store, а число скачиваний в сентябре выросло на 45% по сравнению с августом.
За половину сентября приложение уже скачали 12,6 млн раз, тогда как в августе — 8,7 млн. В 108 странах Gemini вошло в пятерку самых популярных iPhone-приложений. В Google Play Gemini поднялось с 26-го места до второго, уступая только ChatGPT. С момента запуска Nano Banana к приложению присоединились 23 млн новых пользователей, которые поделились более 500 млн изображений, отметили в Google.
Рост популярности также увеличивает доходы: из $ 6,3 млн годового дохода на iOS, $ 1,6 млн пришлось на август после выхода Nano Banana — рост в 1 291% по сравнению с январем. В сентябре уже получено $ 792 000, почти половина августовской суммы.