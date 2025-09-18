ИИ Google Gemini возглавил App Store благодаря «Нано-банану»

За половину сентября приложение уже скачали 12,6 млн раз, тогда как в августе — 8,7 млн. В 108 странах Gemini вошло в пятерку самых популярных iPhone-приложений. В Google Play Gemini поднялось с 26-го места до второго, уступая только ChatGPT. С момента запуска Nano Banana к приложению присоединились 23 млн новых пользователей, которые поделились более 500 млн изображений, отметили в Google.

Рост популярности также увеличивает доходы: из $ 6,3 млн годового дохода на iOS, $ 1,6 млн пришлось на август после выхода Nano Banana — рост в 1 291% по сравнению с январем. В сентябре уже получено $ 792 000, почти половина августовской суммы.