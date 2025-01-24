Приложения
Опубликовано 24 января 2025, 14:30
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ИИ Google начал пересказывать новости на некоторых телевизорах

Google TV запускает «Краткие новости»
В Google TV начала работать новая функция «News Briefs», основанная на ИИ Gemini, предназначенной для обобщения основных новостей. Функция собирает ключевые новости в течение дня и представляет быстрые обзоры, а также связанные с ними видеоролики на YouTube из «надежных источников новостей».
ИИ Google начал пересказывать новости на некоторых телевизорах

© Google

Цель «Кратких новостей» — помочь пользователям оставаться в курсе событий, предоставляя ежедневные обновления и видеоконтент, так объясняют СМИ. Сводки новостей и видеоролики обновляются в течение дня.

В настоящее время эта функция доступна только для небольшой группы пользователей Google TV в США. Она будет отображаться на странице «Для вас» на Google TV.

Экспериментальная функция пока не получила широкого распространения, но ожидается, скоро это изменится.