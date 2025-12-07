ИИ Google начали добавлять в старые умные колонки сторонних производителей

Например, обновление Gemini появилось на колонке Insignia Voice Speaker 2018 года, которая больше не выпускается и не получает официальные обновления. Судя по видео, опубликованному пользователем Reddit, устройство теперь работает с Gemini, несмотря на то что некоторые функции, вроде интеграции с iHeartRadio, перестали работать. Также обновление Gemini заметили на дисплее Lenovo Smart Clock 2019 года.

Проверить, получила ли ваша колонка или дисплей обновление, просто: спросите у устройства «Привет, Google, кто ты?» — оно ответит, Google Assistant или Gemini.

На данный момент «домашний» Gemini доступен в США для ранних тестировщиков, более широкий выпуск ожидается позже.