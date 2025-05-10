ИИ Google начнёт ещё и генерировать видео, чтобы дополнить робо-подкасты

Video Overviews, вероятно, будут использовать модель Veo 2 для создания коротких видеороликов на основе загруженных источников, таких как PDF, Google Docs или ссылки с YouTube. Если Audio Overviews превращают данные в диалог двух ИИ-ведущих, видео могут добавить визуальную составляющую, например, анимации или слайды, для наглядного объяснения сложных тем. Однако Veo 2 пока ограничена роликами длиной в несколько секунд, что может сделать Video Overviews дополнением к аудио, а не их заменой.

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