ИИ Google начнёт ещё и генерировать видео, чтобы дополнить робо-подкасты

Опубликовано 10 мая 2025, 15:001 мин.
ИИ Google начнёт ещё и генерировать видео, чтобы дополнить робо-подкастыNotebookLM готовит Video Overviews
Google NotebookLM, популярный ИИ-помощник для исследований, вскоре может получить функцию Video Overviews, сообщает Android Authority. Утечка, обнаруженная TestingCatalog, показала кнопку «Video Overviews» в веб-интерфейсе, рядом с уже известной функцией Audio Overviews, которая создаёт подкасты из документов. Официальный анонс ожидается на Google I/O 20 мая, вместе с мобильным приложением NotebookLM.
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Video Overviews, вероятно, будут использовать модель Veo 2 для создания коротких видеороликов на основе загруженных источников, таких как PDF, Google Docs или ссылки с YouTube. Если Audio Overviews превращают данные в диалог двух ИИ-ведущих, видео могут добавить визуальную составляющую, например, анимации или слайды, для наглядного объяснения сложных тем. Однако Veo 2 пока ограничена роликами длиной в несколько секунд, что может сделать Video Overviews дополнением к аудио, а не их заменой.
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