ИИ Google нашёл в Chrome ошибку, что люди не замечали больше 13 лет

Одна из найденных ошибок позволяла взломанной части браузера обмануть систему и читать локальные файлы на компьютере пользователя. Этот дефект жил в коде… больше 13 лет.

Также в двух последних версиях Chrome (149 и 150) было закрыто 1072 уязвимости. Как уверяют в компании, это больше, чем в предыдущих 23 обновлениях вместе взятых.

Google также ускорила доставку исправлений. Теперь тестируют два выпуска безопасности в неделю вместо одного.