Приложения
Опубликовано 31 июля 2026, 14:56
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ИИ Google нашёл в Chrome ошибку, что люди не замечали больше 13 лет

И это не всё
Google создал специального ИИ-помощника на основе Gemini. Он просматривает весь код браузера Chrome в поисках уязвимостей, и уже показал результат.
ИИ Google нашёл в Chrome ошибку, что люди не замечали больше 13 лет

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Одна из найденных ошибок позволяла взломанной части браузера обмануть систему и читать локальные файлы на компьютере пользователя. Этот дефект жил в коде… больше 13 лет.

Также в двух последних версиях Chrome (149 и 150) было закрыто 1072 уязвимости. Как уверяют в компании, это больше, чем в предыдущих 23 обновлениях вместе взятых.

Google также ускорила доставку исправлений. Теперь тестируют два выпуска безопасности в неделю вместо одного.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Google
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#искусственный интеллект
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#Chrome
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#браузер
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