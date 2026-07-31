ИИ Google нашёл в Chrome ошибку, что люди не замечали больше 13 лет

Опубликовано 31 июля 2026, 14:561 мин.
ИИ Google нашёл в Chrome ошибку, что люди не замечали больше 13 летИ это не всё
Google создал специального ИИ-помощника на основе Gemini. Он просматривает весь код браузера Chrome в поисках уязвимостей, и уже показал результат.
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Одна из найденных ошибок позволяла взломанной части браузера обмануть систему и читать локальные файлы на компьютере пользователя. Этот дефект жил в коде… больше 13 лет.
Также в двух последних версиях Chrome (149 и 150) было закрыто 1072 уязвимости. Как уверяют в компании, это больше, чем в предыдущих 23 обновлениях вместе взятых.
Google также ускорила доставку исправлений. Теперь тестируют два выпуска безопасности в неделю вместо одного.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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