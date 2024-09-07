ИИ Google научили искать фотографии на вашем смартфоне

Опубликовано 07 сентября 2024, 09:001 мин.
ИИ Google научили искать фотографии на вашем смартфонеGoogle Фото представляет функцию для расширенного поиска изображений
Google обновила приложение «Фото» новой ИИ-функцией «Ask Photos», призванной улучшить взаимодействие пользователей с их галереей. В настоящее время эта функция тестируется среди избранных пользователей в США и использует модели Gemini для понимания и ответа на запросы о содержании ваших фотографий.
С помощью Ask Photos пользователи могут задавать конкретные вопросы, например, «Где мы отдыхали в Йосемити в прошлый раз?» или «Что мы ели в отеле в Стэнли?». ИИ-помощник проанализирует содержание ваших снимков и предоставит соответствующие ответы.
В дополнение к Ask Photos, Google Фото обновляет свои традиционные возможности поиска. Обновленный «классический поиск» позволяет пользователям находить изображения с помощью запросов типа «Алиса и я смеемся» или «Катание на байдарке по озеру в окружении гор». Результаты поиска можно сортировать по дате или релевантности.