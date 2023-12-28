ИИ Google научили резюмировать все ваши сообщения, пока вы за рулем

Вот как это работает: Android Auto задействует искусственный интеллект для создания кратких резюме ваших сообщений, особенно тех, которые находятся в активных групповых чатах. Вам больше не придется перечитывать каждый ответ — Ассистент выделит для вас ключевые моменты.

Google признает возможность неправильного толкования ИИ, поэтому вы будете полностью контролировать эту функцию. В настройках Android Auto вы можете в любой момент включить или отключить краткое содержание сообщений.

Хотя точная дата запуска остается под покровом тайны, появление этой функции в бета-версии приложения Google (14.52) говорит о том, что она может появиться скорее раньше, чем позже.

Помните: эта функция все еще находится в стадии разработки, поэтому ожидайте некоторых неровностей на пути к ней. Но, судя по всему, потенциал у нее есть.