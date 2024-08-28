Опубликовано 28 августа 2024, 21:231 мин.
ИИ Google научили слушать созвоны и конспектировать сказанное"Запиши для меня"
Google Meet получил новую ИИ-функцию «Заметки для меня». Этот инструмент предназначен для упрощения конспектирования совещаний путем автоматического резюмирования ключевых моментов видеозвонков.
Вместо того чтобы предоставлять стенограмму, ИИ Gemini переносит важные моменты обсуждения в Google Doc, который затем сохраняется в Google Drive владельца встречи. Созданный документ может быть автоматически передан участникам совещания или добавлен к календарному событию. Кроме того, он содержит ссылки на запись и стенограмму, если эти функции активированы.
В настоящее время эта функция доступна пользователям Google Workspace с Gemini Enterprise, Gemini Education Premium и дополнениями AI Meetings & Messaging.
Это обновление является частью более широкой стратегии Google по внедрению генеративного ИИ в свой набор продуктов. Однако эффективность этих функций ИИ — вопрос открытый.