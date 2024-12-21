ИИ Google научился читать PDF-файлы прямо с вашего Android-смартфона

Впервые эта функция была представлена на Google I/O 2024. Чтобы воспользоваться ею, вы можете сказать «Hey Google», удерживать кнопку питания или нажать «'Ask about this PDF» и задать свой вопрос. Для быстрого извлечения ответов из объемных документов используется контекстное окно с 1 млн токенов.

В Gemini Advanced также появилась возможность загружать целые репозитории кода. Теперь пользователи могут загружать папки, содержащие до 1 000 файлов (максимальный размер — 100 МБ), для получения подробной помощи в написании кода.

Эти обновления распространяются вместе с версией 1.5687.704 205 387.1 приложения.