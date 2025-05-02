Приложения
Опубликовано 02 мая 2025, 10:30
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ИИ Google научился редактировать фотографии по текстовому описанию

С помощью простых текстовых запросов
Google выпустила принципиально новую функцию для своего приложения Gemini, позволяющую пользователям редактировать и создавать изображения с помощью простых текстовых запросов, не требующих навыков дизайна.
ИИ Google научился редактировать фотографии по текстовому описанию

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С помощью нового инструмента вы можете загрузить фотографию и описать изменения простым языком. Например, вы можете попросить Gemini добавить шляпу собаке или поменять травянистый фон на пляжный. Приложение также поддерживает изменение стиля, например, изменение цвета волос на селфи. Помимо редактирования, Gemini может создавать изображения с нуля, например, иллюстрировать сказку на ночь о драконе, подбирая соответствующие визуальные образы для каждой сцены.

Эта функция использует мультимодальный ИИ Gemini, который обрабатывает как текст, так и изображения. Для обеспечения безопасности на отредактированные изображения наносится невидимый водяной знак SynthID, отмечающий их как созданные искусственным интеллектом.

Распространение начинается сегодня и в ближайшие недели охватит пользователей на более чем 45 языках.

Источник:Google
Автор:Максим Многословный
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