ИИ Google научился сам выделять важную информацию на скриншотах с телефона

Опубликовано 06 декабря 2024, 21:421 мин.
ИИ Google научился сам выделять важную информацию на скриншотах с телефонаДекабрьское обновление Google для устройств Pixel добавляет ИИ-функции
Декабрьское обновление Google для устройств Pixel представляет новые ИИ-функции для скриншотов. Начиная с Pixel 9, появилась функция «Круг для поиска», позволяющая пользователям сохранять полезный контент прямо со скриншотов. Она выделяет важные элементы на скриншотах, такие как адреса, продукты или QR-коды, и позволяет отправлять их (в случае бонусных карт) непосредственно в Google Wallet.
Это обновление упрощает управление скриншотами, добавляя функциональность, позволяющую выделять ключевую информацию, такую как детали билетов, адреса или ссылки на товары. Приложение также предлагает «более мощный поиск по прошлым скриншотам», если верить СМИ.
Эти функции являются частью постоянных усилий Google по улучшению возможностей смартфонов собственного бренда. К счастью, многие функции остаются общедоступными, хоть есть и эксклюзивы.