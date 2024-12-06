ИИ Google научился сам выделять важную информацию на скриншотах с телефона

Это обновление упрощает управление скриншотами, добавляя функциональность, позволяющую выделять ключевую информацию, такую как детали билетов, адреса или ссылки на товары. Приложение также предлагает «более мощный поиск по прошлым скриншотам», если верить СМИ.

Эти функции являются частью постоянных усилий Google по улучшению возможностей смартфонов собственного бренда. К счастью, многие функции остаются общедоступными, хоть есть и эксклюзивы.