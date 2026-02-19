ИИ Google научился создавать музыку по текстовому описанию, но лишь на 30 секунд

Функция запустилась в бета-версии и уже доступна на нескольких языках, включая русский. Пользоваться ей могут все пользователи старше 18 лет. Платные подписчики получат больше возможностей и более высокий лимит генерации.

Чтобы создать музыку, достаточно описать идею словами или загрузить фото либо видео для «вдохновения». Можно указать жанр, настроение и т. д. Сервис может создавать не только мелодии, но и текст для песни. Обложка также генерируется автоматически.

Если в запросе указать имя артиста, Gemini создаст композицию в похожем стиле, но, мол, не будет повторять оригинал.

Все созданные треки получают скрытую цифровую метку SynthID, по которой ПО может понять, что они сгенерированы.