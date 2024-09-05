ИИ Google получил поддержку загрузки файлов на Android и iOS

Обновление представляет собой удобный интерфейс с добавлением значка плюса в левом нижнем углу экрана. Этот значок, расположенный рядом с микрофоном и камерой, открывает новое меню для загрузки файлов. На Android пользователи могут загружать файлы напрямую, выбирать их из галереи или импортировать из Google Drive. Пользователи iOS, однако, увидят только варианты загрузки файлов из фотогалереи, поскольку интеграция с Drive на этой платформе недоступна.

Поддерживаемые типы файлов включают обычные текстовые файлы (TXT), различные форматы документов (DOC, DOCX, PDF, RTF и другие), файлы табличных данных (CSV, TSV) и форматы электронных таблиц (XLS, XLSX). Пользователи могут загружать до 10 файлов одновременно, при этом размер каждого файла не должен превышать 100 МБ.