ИИ Google разоблачен: скандал из-за обмана в демонстрации

ИИ Google разоблачен: скандал из-за обмана в демонстрацииФанатам это не очень понравилось
ИИ Gemini, о котором так много говорили в Google, подвергся серьезной критике, после появления обвинений в обмане. В ходе смелого представления компания Google продемонстрировала видеоролик с умопомрачительными возможностями Gemini, оставив пользователей в полном восторге. Однако в статье, опубликованной в Bloomberg, утверждается, что Google, возможно, не была честной с аудиторией.
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Шестиминутное видео демонстрировало мастерство Gemini в мультимодальных задачах, плавно сочетая голосовые подсказки с распознаванием изображений. Но главная сенсация заключается в отказе от ответственности, скрытом в описании видео на YouTube, где говорится, что «задержка была уменьшена, а результаты работы Gemini были сокращены для краткости».
Парми Олсон из Bloomberg утверждает, что демонстрация Google не была реальной; вместо этого в ней использовались кадры изображений и заскриптованные текстовые запросы. Google призналась в таком подходе, заявив, что он был призван «вдохновить разработчиков».
Критики утверждают, что подобные выходки лишь маскируют предполагаемое отставание Gemini от GPT OpenAI. В то время как пользователи требуют прозрачности, Google оказывается под пристальным вниманием за показушный подход, который рискует подорвать доверие к ее передовому ИИ.