ИИ Google разоблачен: скандал из-за обмана в демонстрации

Шестиминутное видео демонстрировало мастерство Gemini в мультимодальных задачах, плавно сочетая голосовые подсказки с распознаванием изображений. Но главная сенсация заключается в отказе от ответственности, скрытом в описании видео на YouTube, где говорится, что «задержка была уменьшена, а результаты работы Gemini были сокращены для краткости».

Парми Олсон из Bloomberg утверждает, что демонстрация Google не была реальной; вместо этого в ней использовались кадры изображений и заскриптованные текстовые запросы. Google призналась в таком подходе, заявив, что он был призван «вдохновить разработчиков».

Критики утверждают, что подобные выходки лишь маскируют предполагаемое отставание Gemini от GPT OpenAI. В то время как пользователи требуют прозрачности, Google оказывается под пристальным вниманием за показушный подход, который рискует подорвать доверие к ее передовому ИИ.