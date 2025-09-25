ИИ Google стал лучше работать с таблицами

Когда вы просите Gemini создать формулу, он может подробно рассказать о каждом её элементе. Если формула не срабатывает, ИИ объяснит, в чём ошибка, и предложит исправление. Кроме того, теперь можно запросить сразу несколько формул для одной задачи или получить несколько вариантов решения одной и той же задачи.

Все новые функции доступны в Sheets для пользователей корпоративных планов Gemini, а также подписчиков Google AI Pro и Ultra.