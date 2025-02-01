ИИ Google теперь может звонить в маникюрный салон вместо вас

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно присоединится к «эксперименту» на странице Search Labs. Затем выполните поиск по соответствующим запросам, например «замена масла рядом со мной». Если есть возможность, вы увидите опцию «Спросите меня».

В этом тесте используется та же технология искусственного интеллекта под названием Duplex, которую Google ранее применяла для бронирования столиков в ресторанах. В настоящее время эта функция тестируется в автосервисах и маникюрных салонах, а в дальнейшем планируется ее расширение.

Предприятия могут отказаться от участия в тестировании.