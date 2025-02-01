ИИ Google теперь может звонить в маникюрный салон вместо вас

Опубликовано 01 февраля 2025, 02:151 мин.
ИИ Google теперь может звонить в маникюрный салон вместо васGoogle запускает функцию «Спроси за меня»
В рамках эксперимента Search Labs компания Google представила новую функцию под названием «Ask for me». Этот инструмент позволяет использовать искусственный интеллект для обзвона предприятий, чтобы, например, узнать цены на услуги и наличие свободных мест. Так, вы можете попросить ИИ обзвонить ближайших механиков, чтобы узнать стоимость замены масла, или поинтересоваться наличием свободных мест в местных маникюрных салонах.
Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно присоединится к «эксперименту» на странице Search Labs. Затем выполните поиск по соответствующим запросам, например «замена масла рядом со мной». Если есть возможность, вы увидите опцию «Спросите меня».
В этом тесте используется та же технология искусственного интеллекта под названием Duplex, которую Google ранее применяла для бронирования столиков в ресторанах. В настоящее время эта функция тестируется в автосервисах и маникюрных салонах, а в дальнейшем планируется ее расширение.
Предприятия могут отказаться от участия в тестировании.