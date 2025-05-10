ИИ Google в Chrome начнёт в реальном времени определять сайты мошенников

Новая функция анализирует веб-страницы и уведомления, предупреждая пользователей о подозрительных сайтах, включая те, что имитируют техническую поддержку. Например, если сайт пытается обманом заставить вас позвонить по фальшивому номеру поддержки, Chrome выдаст предупреждение. На Android также появятся уведомления о спаме, позволяя быстро заблокировать или отписаться от вредоносных сообщений.

Google подчёркивает, что обработка данных происходит локально, без передачи в облако. Обновление постепенно станет доступно всем пользователям Chrome на поддерживаемых устройствах.