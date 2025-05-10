ИИ Google в Chrome начнёт в реальном времени определять сайты мошенников

Опубликовано 10 мая 2025, 13:301 мин.
ИИ Google в Chrome начнёт в реальном времени определять сайты мошенниковСкаммеры не пройдут
Google анонсировал новую функцию защиты от мошенничества для браузера Chrome на Android, использующую искусственный интеллект. Chrome начнёт применять модель Gemini Nano — компактный ИИ, работающий непосредственно на устройстве, — для выявления мошеннических сайтов в режиме реального времени.
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Новая функция анализирует веб-страницы и уведомления, предупреждая пользователей о подозрительных сайтах, включая те, что имитируют техническую поддержку. Например, если сайт пытается обманом заставить вас позвонить по фальшивому номеру поддержки, Chrome выдаст предупреждение. На Android также появятся уведомления о спаме, позволяя быстро заблокировать или отписаться от вредоносных сообщений.
Google подчёркивает, что обработка данных происходит локально, без передачи в облако. Обновление постепенно станет доступно всем пользователям Chrome на поддерживаемых устройствах.