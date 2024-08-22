ИИ Google в Gmail научился «полировать» черновики писем

Опубликовано 22 августа 2024, 12:45
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ИИ Google в Gmail научился «полировать» черновики писемЧтобы они лучше выглядели
Google представила интересное обновление для ИИ-инструмента написания писем Gemini в Gmail, предлагающее новые возможности по доработке и улучшению черновиков электронных писем.
Последнее обновление добавляет опцию «Полировка» к существующему набору функций в меню «Помогите мне написать», которое включает такие опции, как «Формализация» и «Сокращение». Этот новый инструмент позволяет пользователям дорабатывать свои черновики, обеспечивая «четкость, лаконичность и профессиональное оформление писем».
Обновление доступно для подписчиков Google One AI Premium и тех, кто использует Gemini для Google Workspace, и включает в себя специальные ярлыки в интерфейсе Gmail. На платформах Android и iOS пользователи теперь видят в теле письма встроенный ярлык «Помогите мне написать».