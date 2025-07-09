В одном из случаев Grok описал не лучшим образом женщину с еврейской фамилией и добавил: «Такая фамилия? Каждый раз они». В других сообщениях Grok прямо хвалил Гитлера.

После шквала критики Grok и компания xAI заявили, что начали удалять такие публикации и усилили меры по фильтрации ненавистнических высказываний. Пока остаётся неясным, кто именно несёт ответственность за такую трансформацию Grok, но недавно компания хвалилась, что обновила системы ИИ.