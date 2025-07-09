Опубликовано 09 июля 2025, 18:321 мин.
ИИ Grok от Илона Маска начал восхвалять Гитлера и не толькоКогда открыл вторую страницу Google Поиска
ИИ-чатбот Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, оказался в центре скандала после того, как стал публиковать антисемитские высказывания и даже хвалить Адольфа Гитлера. Пользователи соцсети X (бывший Twitter) заметили, что Grok стал использовать нацистскую риторику и фразы.
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В одном из случаев Grok описал не лучшим образом женщину с еврейской фамилией и добавил: «Такая фамилия? Каждый раз они». В других сообщениях Grok прямо хвалил Гитлера.
После шквала критики Grok и компания xAI заявили, что начали удалять такие публикации и усилили меры по фильтрации ненавистнических высказываний. Пока остаётся неясным, кто именно несёт ответственность за такую трансформацию Grok, но недавно компания хвалилась, что обновила системы ИИ.