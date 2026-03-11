ИИ Grok получил «защиту» от раздевания людей с фотографий

Опубликовано 11 марта 2026, 22:471 мин.
ИИ Grok получил «защиту» от раздевания людей с фотографийМожно запретить Grok редактировать ваше фото
X (бывший Twitter) ввел новую функцию, которая позволяет пользователям запретить встроенному в соцсеть ИИ редактировать загруженные ими снимки.
При публикации фото или видео в настройках можно поставить галочку, которая блокирует возможность ИИ создавать «альтернативные версии изображения».
Напомним, недавно пользователи стали активно использовали Grok, чтобы «раздевать» людей на фотографиях. По данным СМИ, в какой-то момент бот генерировал около 6700 откровенных и/или непристойных изображений в час.
Позже, в середине января, X всё же ограничил функцию, разрешив создавать подобные изображения только платным подписчикам. А теперь каждый человек волен сам решать, запрещать ли ИИ-редактирование своих фото.
