ИИ Grok получил «защиту» от раздевания людей с фотографий

При публикации фото или видео в настройках можно поставить галочку, которая блокирует возможность ИИ создавать «альтернативные версии изображения».

Напомним, недавно пользователи стали активно использовали Grok, чтобы «раздевать» людей на фотографиях. По данным СМИ, в какой-то момент бот генерировал около 6700 откровенных и/или непристойных изображений в час.

Позже, в середине января, X всё же ограничил функцию, разрешив создавать подобные изображения только платным подписчикам. А теперь каждый человек волен сам решать, запрещать ли ИИ-редактирование своих фото.