ИИ и машинное обучение начнут «понимать» язык животных в 2025 году

В отличие от человеческого языка, где мы понимаем значение слов, интерпретировать звуки животных очень сложно. Данные о животных, например, о криках китов, ничтожно малы по сравнению с огромными текстовыми данными, используемыми для человеческих моделей ИИ, таких как GPT-3. Однако новые инструменты облегчают сбор и анализ больших массивов данных о звуках животных.

Хотя некоторые стремятся перевести звуки животных на человеческий язык, большинство ученых считают, что у животных нет языка, сравнимого с нашим. Вместо этого необходимо расшифровать смысл их общения.

В 2025 году достижения в области искусственного интеллекта могут помочь раскрыть то, что животные на самом деле говорят друг другу, пишет издание.