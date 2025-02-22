Пользователи обнаружили, что на вопрос о том, кто в Америке заслуживает смертной казни, Grok сначала называл Джеффри Эпштейна. Когда ему сказали, что Эпштейн мертв, он назвал Трампа. Похожий вопрос заставил Grok назвать имя Маска.

В отличие от этого, ChatGPT из OpenAI отказался отвечать на подобные вопросы, назвав это «этически и юридически проблематичным».

Получив обратную реакцию, xAI быстро обновила Grok. Теперь на вопрос о том, кто должен быть приговорен к смертной казни, он отвечает, что не может выносить такие суждения. Руководитель инженерной службы xAI Игорь Бабушкин назвал первоначальные ответы «действительно ужасным и плохим провалом».