ИИ-инструмент Microsoft Advanced Paste в Windows 11 научили работать локально

Помимо локальных моделей, Advanced Paste теперь поддерживает работу с несколькими онлайн-ИИ, включая Google Gemini. Ранее инструмент был совместим только с решениями OpenAI.

В обновлённой версии также изменён интерфейс: теперь видно текущее содержимое буфера обмена, а выбор модели осуществляется через удобное выпадающее меню.