Опубликовано 22 ноября 2025, 23:20
1 мин.

ИИ-инструмент Microsoft Advanced Paste в Windows 11 научили работать локально

Использование ИИ прямо на устройстве
Microsoft обновила инструмент Advanced Paste в Windows 11, добавив поддержку работы ИИ прямо на устройстве. С выходом версии 0.96 теперь можно использовать локальные ИИ-модели через, например, Foundry Local.
Перевод или краткое изложение текста из буфера обмена больше не потребует платные API-кредиты. Кроме того, все данные остаются на устройстве.

Помимо локальных моделей, Advanced Paste теперь поддерживает работу с несколькими онлайн-ИИ, включая Google Gemini. Ранее инструмент был совместим только с решениями OpenAI.

В обновлённой версии также изменён интерфейс: теперь видно текущее содержимое буфера обмена, а выбор модели осуществляется через удобное выпадающее меню.

