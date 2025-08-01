ИИ-инструмент смог найти скрытые белки в «тёмных» участках ДНК

Большая часть ДНК ранее считалась «мусорной», потому что не содержит инструкции для создания крупных белков. Однако теперь выяснилось, что эти участки могут кодировать маленькие, но значимые микробелки.

ShortStop анализирует большие генетические базы данных и находит участки ДНК (так называемые smORF), которые могут производить биологически активные микробелки. ИИ также помогает отличать важные микробелки от незначительных.

Используя ShortStop, ученые уже нашли более 200 новых микробелков, связанных с раком лёгких, включая один, который может стать новым биомаркером болезни. Инструмент можно применять к общедоступным данным.

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