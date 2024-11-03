ИИ-инструмент ZeroPath научился искать критические уязвимости у крупных платформ

Опубликовано 03 ноября 2024, 19:341 мин.
ИИ-инструмент ZeroPath научился искать критические уязвимости у крупных платформНо это вам вряд ли поможет
Стартап ZeroPath представил инструмент, использующий ИИ для выявления уязвимостей нулевого дня в коде непосредственно в репозиториях GitHub. Так, инструмент ZeroPath обнаружил серьезные уязвимости у таких гигантов, как Netflix, Salesforce и Hulu.
С июля 2024 года технология выявила проблемы, включая удаленное выполнение кода, уязвимости в аутентификации и небезопасные операции с файлами, которые часто остаются незамеченными при использовании стандартных инструментов статического анализа безопасности (SAST).
Обычные SAST-инструменты полагаются на поиск паттернов, что приводит к пропуску сложных уязвимостей, таких как ошибки авторизации в API и проблемы обхода каталогов при загрузке конфигураций. Согласно блогу ZeroPath, такие уязвимости часто остаются незамеченными из-за их нетипичных шаблонов, что делает использование ИИ «особенно актуальным».