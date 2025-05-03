ИИ-исследователь Google получит приложение для Android и iOS

NotebookLM — это ИИ-инструмент, который помогает анализировать и обобщать информацию из различных источников, таких как PDF, веб-сайты, YouTube-видео и текстовые файлы. Пользователи могут создавать “заметки”, загружать материалы и задавать вопросы, получая точные ответы с цитатами из источников. Уникальная функция — Audio Overviews, которая превращает контент в подкаст с двумя ИИ-голосами, обсуждающими материал. Приложение поддерживает фоновое воспроизведение и офлайн-режим, что удобно для учебы или работы на ходу.

Ранее NotebookLM был доступен только через веб-интерфейс, что ограничивало. Новое приложение упростит доступ, позволяя создавать ноутбуки, загружать файлы и слушать аудиообзоры прямо со смартфона. Google делает ставку на студентов, исследователей и всех, кто работает с большими объемами информации, предлагая интуитивный интерфейс и мощные функции.