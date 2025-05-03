Приложения
Опубликовано 03 мая 2025, 13:30
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ИИ-исследователь Google получит приложение для Android и iOS

NotebookLM
Google анонсировала запуск самостоятельного приложения NotebookLM, мощного ИИ-помощника для исследований, который набирает популярность. Как сообщает Android Authority, приложение станет доступно на Android и iOS с 20 мая, совпадая с конференцией Google I/O. Пользователи уже могут пройти предварительную регистрацию в Google Play Store и App Store.
ИИ-исследователь Google получит приложение для Android и iOS

© Google

NotebookLM — это ИИ-инструмент, который помогает анализировать и обобщать информацию из различных источников, таких как PDF, веб-сайты, YouTube-видео и текстовые файлы. Пользователи могут создавать “заметки”, загружать материалы и задавать вопросы, получая точные ответы с цитатами из источников. Уникальная функция — Audio Overviews, которая превращает контент в подкаст с двумя ИИ-голосами, обсуждающими материал. Приложение поддерживает фоновое воспроизведение и офлайн-режим, что удобно для учебы или работы на ходу.

Ранее NotebookLM был доступен только через веб-интерфейс, что ограничивало. Новое приложение упростит доступ, позволяя создавать ноутбуки, загружать файлы и слушать аудиообзоры прямо со смартфона. Google делает ставку на студентов, исследователей и всех, кто работает с большими объемами информации, предлагая интуитивный интерфейс и мощные функции.