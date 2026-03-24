ИИ избавил подмосковных врачей от рутины

Голосовой помощник «Светлана» помогает пациентам записаться к врачу, вызвать врача на дом, отменить приём, продлить льготный рецепт или записаться на телемедицинскую консультацию. В часы пик цифровой консультант заменяет работу 600 операторов.

Врачи также тестируют диагностического ассистента AIDA. Система анализирует данные электронной карты — жалобы, анализы, историю болезни — и помогает терапевту поставить диагноз. При этом окончательное решение остаётся за врачом.

Пациенты, в свою очередь, могут расшифровывать результаты анализов в приложении «Добродел Здоровье».