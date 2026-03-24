ИИ избавил подмосковных врачей от рутины

ИИ избавил подмосковных врачей от рутиныГолосовые помощники и диагностические ассистенты
Так, с 2023 года подмосковные врачи заполняют медицинские карты голосом. Система распознаёт сложные термины, включая латынь, и автоматически переносит информацию в электронную карту. Это сократило время описания исследований с 30−45 минут до 12−15.
Запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит, больше внимания уделить пациентам во время приема.
Голосовой помощник «Светлана» помогает пациентам записаться к врачу, вызвать врача на дом, отменить приём, продлить льготный рецепт или записаться на телемедицинскую консультацию. В часы пик цифровой консультант заменяет работу 600 операторов.
Врачи также тестируют диагностического ассистента AIDA. Система анализирует данные электронной карты — жалобы, анализы, историю болезни — и помогает терапевту поставить диагноз. При этом окончательное решение остаётся за врачом.
Пациенты, в свою очередь, могут расшифровывать результаты анализов в приложении «Добродел Здоровье».