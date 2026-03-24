Опубликовано 24 марта 2026, 18:39
ИИ избавил подмосковных врачей от рутины

Голосовые помощники и диагностические ассистенты
В Московской области активно внедряют ИИ в систему здравоохранения, напомнили 360.ru. Технологии помогают автоматизировать рутинные процессы, чтобы врачи могли больше времени уделять пациентам. Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, ключевая задача — избавить людей от рутины и оптимизировать работу.
© Пресс-служба Губернатора Московской области

Так, с 2023 года подмосковные врачи заполняют медицинские карты голосом. Система распознаёт сложные термины, включая латынь, и автоматически переносит информацию в электронную карту. Это сократило время описания исследований с 30−45 минут до 12−15.

Запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит, больше внимания уделить пациентам во время приема.

Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области

Голосовой помощник «Светлана» помогает пациентам записаться к врачу, вызвать врача на дом, отменить приём, продлить льготный рецепт или записаться на телемедицинскую консультацию. В часы пик цифровой консультант заменяет работу 600 операторов.

Врачи также тестируют диагностического ассистента AIDA. Система анализирует данные электронной карты — жалобы, анализы, историю болезни — и помогает терапевту поставить диагноз. При этом окончательное решение остаётся за врачом.

Пациенты, в свою очередь, могут расшифровывать результаты анализов в приложении «Добродел Здоровье».