ИИ-издатель нацелился на 8000 книг в год. Писатели обрушились с критикой

Независимое издательство Canongate и писатель Суи Дэвис Окунгбова выразили «резкое неодобрение», назвав этот бизнес «эксплуататорским и оппортунистическим». Критики также утверждают, что Spines, которая привлекла 16 миллионов долларов финансирования, по сути, лишь ускоряет самиздат, не предлагая подлинной поддержки авторам.

Spines, одним из основателей которой является Иегуда Нив, утверждает, что ее модель — это не самопубликация, а «издательская платформа», призванная упростить процесс, сократив время публикации книги всего до двух-трех недель.