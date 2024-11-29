ИИ-издатель нацелился на 8000 книг в год. Писатели обрушились с критикой

Опубликовано 29 ноября 2024, 12:001 мин.
ИИ-издатель нацелился на 8000 книг в год. Писатели обрушились с критикойПисатели осуждают стартап Spines за «модель книгоиздания»
Новый стартап Spines столкнулся с критикой со стороны авторов и издателей из-за своих планов опубликовать до 8000 книг в следующем году с помощью искусственного интеллекта. Spines предлагает авторам такие услуги, как корректура, форматирование, дизайн и распространение по цене от 1 200 до 5 000 долларов. Несмотря на заявления о том, что авторы будут получать 100% авторских отчислений, критики утверждают, что такой подход компании «обесценивает писательское и издательское ремесло».
Независимое издательство Canongate и писатель Суи Дэвис Окунгбова выразили «резкое неодобрение», назвав этот бизнес «эксплуататорским и оппортунистическим». Критики также утверждают, что Spines, которая привлекла 16 миллионов долларов финансирования, по сути, лишь ускоряет самиздат, не предлагая подлинной поддержки авторам.
Spines, одним из основателей которой является Иегуда Нив, утверждает, что ее модель — это не самопубликация, а «издательская платформа», призванная упростить процесс, сократив время публикации книги всего до двух-трех недель.