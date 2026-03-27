Опубликовано 27 марта 2026, 16:16
ИИ-художник на российской модели Kandinsky выступил на международной выставке

Вполне успешно
На крупной арт-ярмарке Art Basel в Гонконге выступил художник. Точнее ИИ-художник по имени Botto. Он сам создаёт произведения искусства, а в его основе лежит модель Kandinsky AI, разработанная Сбером.
Прямо во время выставки Botto снимал посетителей двумя камерами, анализировал их эмоции и в реальном времени превращал увиденное в сюрреалистические работы.

Проект запустил немецкий художник Марио Клингеманн ещё в 2021 году. Устройство Botto напоминает творческое сообщество: каждую неделю алгоритм генерирует 350 новых картин на заданную тему, а 28 тысяч участников голосуют за лучшую. Победившее произведение выставляется на аукцион, а вырученные деньги делят между собой участники проекта и его создатель.

За пять лет существования Botto заработал более 6 миллионов долларов. Его работы продавались на престижных аукционах, включая Sotheby’s. У него уже были персональные выставки в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Лиссабоне.

Сам модель Kandinsky AI, что легла в основу этого проекта, доступна бесплатно.