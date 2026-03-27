ИИ-художник на российской модели Kandinsky выступил на международной выставке

Прямо во время выставки Botto снимал посетителей двумя камерами, анализировал их эмоции и в реальном времени превращал увиденное в сюрреалистические работы.

Проект запустил немецкий художник Марио Клингеманн ещё в 2021 году. Устройство Botto напоминает творческое сообщество: каждую неделю алгоритм генерирует 350 новых картин на заданную тему, а 28 тысяч участников голосуют за лучшую. Победившее произведение выставляется на аукцион, а вырученные деньги делят между собой участники проекта и его создатель.