ИИ-художник на российской модели Kandinsky выступил на международной выставке

ИИ-художник на российской модели Kandinsky выступил на международной выставкеВполне успешно
Прямо во время выставки Botto снимал посетителей двумя камерами, анализировал их эмоции и в реальном времени превращал увиденное в сюрреалистические работы.
Проект запустил немецкий художник Марио Клингеманн ещё в 2021 году. Устройство Botto напоминает творческое сообщество: каждую неделю алгоритм генерирует 350 новых картин на заданную тему, а 28 тысяч участников голосуют за лучшую. Победившее произведение выставляется на аукцион, а вырученные деньги делят между собой участники проекта и его создатель.
За пять лет существования Botto заработал более 6 миллионов долларов. Его работы продавались на престижных аукционах, включая Sotheby’s. У него уже были персональные выставки в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Лиссабоне.
Сам модель Kandinsky AI, что легла в основу этого проекта, доступна бесплатно.