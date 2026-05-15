ИИ-компания Маска xAI выпустила помощника для программистов

Опубликовано 15 мая 2026
ИИ-компания Маска xAI выпустила помощника для программистовGrok Build
Контора Илона Маска xAI представила помощника для написания кода — Grok Build. Пока Grok Build существует только в виде ранней бета-версии. Попробовать его могут лишь те, у кого есть подписка на Grok за 300 долларов в месяц.
В xAI называют новинку «мощным инструментом для профессиональной разработки и сложных задач по программированию».
Сам Маск уже признавал, что xAI отстаёт от конкурентов в области написания кода. Несколько месяцев назад сотрудникам даже поручили сделать так, чтобы Grok работал на уровне Claude Anthropic.
Кстати, в феврале xAI объединилась с другой компанией Маска — SpaceX. Теперь в совместных планах числится создание ЦОД на спутниках.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный