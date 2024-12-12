ИИ-компания запустила рекламу, где попросила перестать «нанимать людей»

Реклама продвигает ИИ-агента Artisan по продажам Ava, который, как утверждает компания, может заменить человека за долю стоимости. Другие рекламные щиты гласят: «Эра сотрудников с искусственным интеллектом наступила».

Кампания вызвала бурную реакцию в Интернете, многие критикуют ее за то, что она использует страхи людей. Некоторые пользователи Reddit отметили растущую напряженность в Сан-Франциско, где высокая стоимость жизни и изменения, вызванные технологиями, уже создают ощущение антиутопии.

Генеральный директор Artisan Джаспар Кармайкл-Джек выступил в защиту кампании, признав ее антиутопический тон, но заявив, что она отражает меняющийся характер работы.