Приложения
Опубликовано 03 июля 2026, 06:52
1 мин.

ИИ-компанию Anthropic обвинили в тайной слежке за пользователями из Китая

Через свое ПО
Создатель ИИ-чатбота Claude Anthropic признала, что встроила скрытый механизм отслеживания в Claude Code. Под прицелом в этот раз оказались китайцы.
ИИ-компанию Anthropic обвинили в тайной слежке за пользователями из Китая

© Anthropic

Всё началось с постов на Reddit. Энтузиасты выяснили, что инструмент помогал выявлять пользователей из Китая. Как? По часовому поясу и использованию прокси-серверов.

Вскоре появился ответ от самой компании. По словам представителя, это якобы был «эксперимент» для борьбы с мошенниками и защитой от «дистилляции» (когда китайские лаборатории используют Claude для обучения своих собственных моделей). Anthropic заявила, что уже удалила код для слежки и вообще «давно планировала это сделать».

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
,
#слежка
,
#Китай
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. ИИ-компанию Anthropic обвинили в тайной слежке за пользователями из Китая