ИИ-компанию Anthropic обвинили в тайной слежке за пользователями из Китая

Всё началось с постов на Reddit. Энтузиасты выяснили, что инструмент помогал выявлять пользователей из Китая. Как? По часовому поясу и использованию прокси-серверов.

Вскоре появился ответ от самой компании. По словам представителя, это якобы был «эксперимент» для борьбы с мошенниками и защитой от «дистилляции» (когда китайские лаборатории используют Claude для обучения своих собственных моделей). Anthropic заявила, что уже удалила код для слежки и вообще «давно планировала это сделать».