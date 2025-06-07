Сренивас отметил, что если такой рост сохранится, через год Perplexity сможет обрабатывать до миллиарда запросов в неделю. Для сравнения, в 2022 году сервис начинал с 3 тысяч запросов в день, а сейчас достигает 30 миллионов.

Также компания работает над собственным браузером под названием Comet. Его цель — не просто находить ответы, а выполнять действия от имени пользователя.

Сренивас подчеркнул, что Comet будет не просто браузером, а «когнитивной операционной системой», которая будет помогать пользователю как в работе, так и в повседневной жизни. Запуск браузера ожидается в ближайшие недели.