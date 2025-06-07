Опубликовано 07 июня 2025, 16:301 мин.
ИИ-конкурент Google Поиска — Perplexity — обработал 780 миллионов запросов в маеPerplexity обработал 780 миллионов запросов в мае и готовится запустить собственный браузер
Генеральный директор Perplexity Аравинд Сренивас сообщил на технологическом саммите Bloomberg, что в мае их ИИ-поисковик обработал 780 миллионов запросов. По его словам, платформа показывает стабильный рост более чем на 20% в месяц.
© Perplexity
Сренивас отметил, что если такой рост сохранится, через год Perplexity сможет обрабатывать до миллиарда запросов в неделю. Для сравнения, в 2022 году сервис начинал с 3 тысяч запросов в день, а сейчас достигает 30 миллионов.
Также компания работает над собственным браузером под названием Comet. Его цель — не просто находить ответы, а выполнять действия от имени пользователя.
Сренивас подчеркнул, что Comet будет не просто браузером, а «когнитивной операционной системой», которая будет помогать пользователю как в работе, так и в повседневной жизни. Запуск браузера ожидается в ближайшие недели.