ИИ-контент заполонил интернет. Поэтому YouTube начал помечать «чистые» видео

Платформа использует стандарт C2PA для проверки подлинности видео, гарантируя, что только контент, снятый с совместимыми устройствами и инструментами, будет иметь право на метку «записано с камеры». По крайней мере в этом пытаются убедить в пресс-службе.

Хотя это является многообещающим развитием, важно отметить, что метка будет появляться только для видео, созданных с использованием C2PA версии 2.1 или выше, что ограничивает ее непосредственную доступность.

Однако для этого компания должна поддерживать такой стандарт, чем, например может похвастаться Leica.