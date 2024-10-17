ИИ-контент заполонил интернет. Поэтому YouTube начал помечать «чистые» видео

Опубликовано 17 октября 2024, 08:151 мин.
ИИ-контент заполонил интернет. Поэтому YouTube начал помечать «чистые» видеоПравда, в тестовом формате
YouTube предпринимает небольшие, но значимые шаги для борьбы с распространением дезинформации и дипфейков, вводя новые метки, указывающие на то, являются ли загруженные видео подлинными и неизменными.
Платформа использует стандарт C2PA для проверки подлинности видео, гарантируя, что только контент, снятый с совместимыми устройствами и инструментами, будет иметь право на метку «записано с камеры». По крайней мере в этом пытаются убедить в пресс-службе.
Хотя это является многообещающим развитием, важно отметить, что метка будет появляться только для видео, созданных с использованием C2PA версии 2.1 или выше, что ограничивает ее непосредственную доступность.
Однако для этого компания должна поддерживать такой стандарт, чем, например может похвастаться Leica.