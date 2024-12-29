ИИ лишь усилит финансовое неравенство по всему миру

ИИ уже может заменить низкоквалифицированные рабочие места, оставив многих работников в развивающихся странах без возможностей. Под угрозой окажутся даже те профессии, которые требуют творческого подхода. Этот сдвиг ударит по работникам с низкими доходами и может усугубить бедность в странах, зависящих от рабочих профессий.

Более богатые страны будут использовать ИИ для развития таких отраслей, как производство, финансы и оборона. Кроме того, растущая зависимость от центров обработки данных и ИИ может усугубить изменение климата, нанеся несоразмерный ущерб более бедным странам.

Да, ИИ может усугубить существующее неравенство, но это не обязательно так, пишет автор статьи. Правильное управление и справедливая политика могут способствовать тому, чтобы ИИ приносил пользу всем.