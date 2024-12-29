Приложения
Опубликовано 29 декабря 2024, 11:15
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ИИ лишь усилит финансовое неравенство по всему миру

Бедные станут беднее, богатые — богаче
ИИ способен существенно изменить ситуацию с неравенством в мире, пишет Зак Асмос, писатель, специализирующийся на искусственном интеллекте, в своей недавней статье для HackerNoon. По мере развития технологий ИИ разрыв между богатыми и бедными странами может увеличиваться. Более богатые страны с развитой цифровой инфраструктурой лучше подготовлены к использованию преимуществ ИИ, в то время как бедные страны отстают.
ИИ лишь усилит финансовое неравенство по всему миру
© Ferra

ИИ уже может заменить низкоквалифицированные рабочие места, оставив многих работников в развивающихся странах без возможностей. Под угрозой окажутся даже те профессии, которые требуют творческого подхода. Этот сдвиг ударит по работникам с низкими доходами и может усугубить бедность в странах, зависящих от рабочих профессий.

Более богатые страны будут использовать ИИ для развития таких отраслей, как производство, финансы и оборона. Кроме того, растущая зависимость от центров обработки данных и ИИ может усугубить изменение климата, нанеся несоразмерный ущерб более бедным странам.

Да, ИИ может усугубить существующее неравенство, но это не обязательно так, пишет автор статьи. Правильное управление и справедливая политика могут способствовать тому, чтобы ИИ приносил пользу всем.

Но это очень позитивный сценарий.