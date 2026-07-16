ИИ Маска Grok загружал в облако все файлы пользователей, даже запрещенные

Выяснилось, что инструмент упаковывал и отправлял на серверы всё содержимое репозиториев, включая файлы, которые ему запрещали открывать, и даже удалённые секретные данные.

После публикации исследования SpaceXAI отключила автоматическую загрузку. Илон Маск пообещал, что все ранее отправленные данные будут полностью удалены.

Независимый специалист по кибербезопасности назвал объём сохраняемых данных «чрезмерным».