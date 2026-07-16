ИИ Маска Grok загружал в облако все файлы пользователей, даже запрещенные

Опубликовано 16 июля 2026, 16:231 мин.
ИИ Маска Grok загружал в облако все файлы пользователей, даже запрещенныеSpaceXAI дала совет
Grok Build компании SpaceXAI, которой пользуются программисты, тайно загружало в облачное хранилище Google Cloud целые папки с кодом пользователей. Об этом сообщили исследователи из Cereblab.
© SpaceXAI
Выяснилось, что инструмент упаковывал и отправлял на серверы всё содержимое репозиториев, включая файлы, которые ему запрещали открывать, и даже удалённые секретные данные.
После публикации исследования SpaceXAI отключила автоматическую загрузку. Илон Маск пообещал, что все ранее отправленные данные будут полностью удалены.
Независимый специалист по кибербезопасности назвал объём сохраняемых данных «чрезмерным».
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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