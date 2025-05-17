ИИ Маска Grok заявил о «геноциде белых» в ЮАР, компания дала комментарий

xAI Маска винит «несанкционированное изменение» в странных ответах Grok

xAI, разработчик чат-бота Grok, столкнулась с новым скандалом: 14 мая Grok начал отвечать на посты в социальной сети X сообщениями о «геноциде белых» в ЮАР, даже если вопросы пользователей касались совсем других тем, таких как мультфильмы или спорт. Как сообщает TechCrunch, xAI объяснила это «несанкционированным изменением» в системной инструкции, которая определяет, как Grok отвечает на запросы. Это изменение, сделанное кем-то без разрешения в 3:15 утра по тихоокеанскому времени, нарушило внутренние правила компании.