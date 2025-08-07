Она протестировала инструмент Grok Imagine, выбрав режим «spicy» (пикантный) и тему «Тейлор Свифт празднует на Coachella с друзьями». Результатом стали более 30 изображений певицы в откровенной одежде, включая сцены, где она «раздевается» и «танцует в нижнем белье».

На запросы напрямую создать обнажённые фото Свифт Grok реагировал отказом, но режим «spicy» в некоторых случаях всё же выдавал «нежелательный результат». На момент написания материала X официально не прокомментировала ситуацию, сам Маск продолжает рекламировать Grok Imagine.