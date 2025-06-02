ИИ Meta* автоматизирует до 90% проверок рисков продуктов

Опубликовано 02 июня 2025, 03:451 мин.
ИИ Meta* автоматизирует до 90% проверок рисков продуктовПереходит на ИИ для оценки
Meta* планирует автоматизировать до 90% оценок рисков своих продуктов, заменив человеческих экспертов искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Engadget со ссылкой на NPR. Нововведение затронет платформы, включая Instagram* и WhatsApp*, где ранее обновления и функции проверялись людьми для выявления потенциальных угроз, таких как нарушение конфиденциальности или распространение дезинформации.
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Согласно внутренним документам, команды разработчиков теперь будут заполнять анкету о продукте, после чего ИИ выдаст «мгновенное решение», указывая на возможные риски. Это ускорит запуск новых функций, но сотрудники Meta* выразили опасения, что ИИ может упустить серьёзные проблемы, которые заметили бы люди.
Meta* утверждает, что человеческий контроль сохранится для сложных случаев, а ИИ займётся только «низкорисковыми» решениями. Переход к автоматизации связан с желанием ускорить разработку и конкурировать с такими компаниями, как TikTok.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена