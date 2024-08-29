ИИ Meta* Llama скачали более 350 миллионов раз

Meta* объясняет такой резкий рост преимуществами технологии с открытым исходным кодом, которая, по ее мнению, способствовала развитию динамичной и разнообразной экосистемы ИИ. С января по июль 2024 года ежемесячное использование Llama выросло в десять раз среди «основных поставщиков облачных услуг». Примечательно, что в период с мая по июль количество токенов, используемых Llama у таких облачных партнеров, как AWS и Microsoft Azure, увеличилось более чем в два раза.

Meta* рассказывает о различных сферах применения Llama: AT&T использует ее для повышения точности поиска клиентов, DoorDash — для оптимизации инженерных задач, а Niantic интегрирует ее в свою игру.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена