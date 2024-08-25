Опубликовано 25 августа 2024, 06:00
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ИИ Microsoft ложно обвинил репортера в преступлениях, которые он освещалОпыт журналиста
В интересном инциденте ИИ Copilot компании Microsoft ложно обвинил ветерана немецкой журналистики Мартина Бернклау в преступлениях, включая жестокое обращение с детьми и побег из психиатрической больницы.
«Откровения» появились после того, как Бернклау протестировал Copilot, введя свое имя и местоположение, чтобы посмотреть, что ИИ расскажет о нем. Вместо цитат его статей, ИИ сгенерировал вымышленный и вредный рассказ, даже предоставив личные данные Бернклау, включая его адрес и номер телефона.
Бернклау считает, что ложные заявления могут быть следствием его десятилетий судебных репортажей в Тюбингене о случаях насилия, жестокого обращения и мошенничества. Похоже, что ИИ объединил эту информацию и ошибочно выставил журналиста виновником.