ИИ Microsoft ложно обвинил репортера в преступлениях, которые он освещал

«Откровения» появились после того, как Бернклау протестировал Copilot, введя свое имя и местоположение, чтобы посмотреть, что ИИ расскажет о нем. Вместо цитат его статей, ИИ сгенерировал вымышленный и вредный рассказ, даже предоставив личные данные Бернклау, включая его адрес и номер телефона.

Бернклау считает, что ложные заявления могут быть следствием его десятилетий судебных репортажей в Тюбингене о случаях насилия, жестокого обращения и мошенничества. Похоже, что ИИ объединил эту информацию и ошибочно выставил журналиста виновником.